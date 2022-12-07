"Ми ніколи не перетиналися": Василіса Фролова розповіла про чоловіка та де він працює

Що відомо про чоловіка Фролової

За словами Фролової, останні шість років її чоловік Дмитро Котеленець працює для "Warner Brothers" в ОАЕ. Зокрема, до війни він був телевізійним продюсером.

Вона зазначила, що вони працювали на одному каналі та навіть ні разу не перетинались.

"Він пов'язаний з Арабськими Еміратами. Останні шість років після війни, я маю на увазі від 2014 року, він вже не працював телевізійним продюсером. Взагалі так дивно склалося, що ми з ним працювали паралельно на різних каналах. Він був комерційним директором на різних каналах, і навіть там, де я працювала. Але так дивно, що ми з ним ніколи не перетиналися", - сказала вона.

Василіса Фролова з чоловіком (viva.ua)

Фролова додала, що її чоловік повністю взяв на себе відповідальність та забезпечує їх.

"Я не одна, я все-таки хочу сказати, що я з чоловіком, який взяв на себе відповідальність. Нам удалося зняти за досить нормальну ціну квартиру, тому що після навали росіян тут дуже сильно подорожчала нерухомість. І десь $3 тис - це занадто мало", - заявила зірка..

Як телеведуча познайомилась з чоловіком

Раніше зірка розповідала, що спочатку пара тривалий час спілкувалася в соцмережах. Потім він раптом він опинився у неї в гостях і між ними сталася інтимна близькість.

Вона також зазначила, що згодом вони з Дмитром почали зустрічатися. Пара вважає початком своїх стосунків - момент, коли вони дізналися про вагітність Василіси.

Василіса Фролова з сином (instagram.com/vasyafrolova)