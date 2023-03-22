"Ми наздоженемо цих покидьків і через 50 років". Ексрадник МВС про трибунал для росіян

Як покарають військових злочинців РФ

Наразі відповідні відомства щодня отримують безліч довідок про відкриті кримінальні провадження щодо злочинної діяльності росіян. Десятки з них стосуються зґвалтувань…

Востаннє, каже Ростислав, у довідках були свідчення про те, що "найменшій жертві росіянина було лише чотири місяці, а найстаршій - 82 роки".

Але не зважаючи на всі задокументовані свідчення, створити трибунал над військовими злочинцями не так просто.

"Якщо коротко, є два трибунали. Перший - це внутрішнє слідство, і зовнішнє - для політичного керівництва та Міжнародний кримінальний суд (МКС - ред.) для виконавців. По обох у нас уже є результати. Не так швидко, як хотілося б, тому що це досить складно ініціювати", - пояснює він.

Після Другої світової війни безпекова архітектура світу склалася так, що ініціювати створення трибунали може лише Рада безпеки ООН. У її складі досі є Росія, яка має право накласти вето на пропозицію, яка їй не до вподоби.

Проте на сьогодні вже понад 30 країн підтримали ініціативу створення трибуналу для РФ, каже Ростислав.

"Те, що ми бачимо ці руйнування, катівні, масові поховання, - вже кажуть. Мені здається, що світ змінився після Бучі, і ми змінилися. Якщо пам'ятаєте, до Бучі ще були певні спроби перемовин. А після цього ми сказали: "Стоп, та як можна?" - коментує Смірнов.

Він наголошує, що ключове у цьому процесі - те, що воєнні злочини не мають терміну давності.

"Ми зможемо наздогнати цих покидьків навіть через 50 років. Меч справедливості не завжди вчасний, але він точно приходить. Знаєте, у мене є таке внутрішнє бажання, щоб ці тварини завжди оглядалися. Щоб вони жили з відчуттям постійної небезпеки, що їх зараз схоплять або вб'ють. І ми для цього повинні все зробити", - переконує Ростислав.