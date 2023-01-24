"Ми дуже раді": принцеса Євгенія чекає на другу дитину (фото)

Про це принцеса повідомила на своїй сторінці в Instagram та опублікувала миле фото.

Хто така принцеса Євгенія

32-річна принцеса Йоркська - дочка принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської. Вона є ще однією онукою покійної королеви Єлизавети II. Попри близьку спорідненість, Євгенія не працює у королівській родині та не отримує фінансування.

Її батько був позбавлений військових звань через скандал про сексуальні домагання.

2018 року принцеса Євгенія вийшла заміж за Джека Бруксбенка. У лютому 2021 року у них народився первісток - син, якого назвали Август Філіп Хоук Бруксбенк. Нині хлопчику вже майже 2 роки. Серпень не отримав жодного титулу при народженні.

Що відомо про майбутнє малюка

Як повідомила принцеса, народження другої дитини очікується влітку 2023 року. Серпень дуже радий появі братика чи сестрички – на сімейній фотографії він цілує мамі живіт.

"Ми так раді повідомити, що цього літа у нашій родині буде поповнення", - написала Євгенія.

Фото: instagram.com/princesseugenie

На фотографію вже відреагували мати Євгенії, старша сестра Беатріс та інші члени королівської родини. Вони залишили повітряні поцілунки та сердечка у коментарях.

"Сім'я у захваті, і Август дуже хоче стати старшим братом", - прокоментували у Букінгемському палаці радісну новину.

Друга дитина Євгенії стане 13-ою у черзі на британський престол. Вона також не матиме жодних титулів, крім міс чи містер.