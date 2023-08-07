"Ми дуже просимо". В Ужгороді священик закликав, щоб Бог помирив "два братні народи"

В Ужгороді священик греко-католицького храму Роман Курах під час богослужіння закликав до примирення двох великих народів, маючи на увазі Україну та Росію. Також він вважає, що це два "братні народи".
Про це розповіла журналістка Дар'я Сипігіна в Facebook.
Журналістка повідомила, що випадково почула слова священика у гучномовець, коли вона проїжджала повз ужгородський кафедральний собор.
"Ми дуже просимо, щоб Господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи - України і Росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", - сказав священик на службі.
Цікаво, що всі люди, які прийшли на богослужіння, нормально реагували на такі промови, незважаючи на те, що в Україні вже понад рік триває війна.
"І затерпли від шоку. Ніхто - ніхто, і оком не кліпнув на ці слова. Десятки людей мовчки дослухали богослужіння і пішли геть. Ми, шоковані, віришили зайти до собору і чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Пан Кураху нормально. Він пояснив нам це, миттєво перейшовши на крик і тикання", - написала Дарина.
Коли журналістка запитала священика, чи це нормально, він перейшов на крик і почав "тикати".
Зазначимо, що Романа Кураха називали найхаризматичнішим священиком на Закарпатті. Так його назвала колись журналістка Укрінформу.
Водночас, за словами священика, його рідний брат служить у десантних військах. І, незважаючи на це, Курах заявляє, що "ми в Господі є брати та сестри". Також Роман повідомив, що так казав Христос.
"Я маю право на мою позицію", – сказав священик греко-католицького храму Роман Курах.
На запитання Сіпігіної про те, чи буде він продовжувати говорити про росіян так само, якщо на війні вб’ють його рідного брата, який зараз служить у ЗСУ, Курах відповів ствердно.
У коментарях деякі мешканці Ужгорода заступилися за священика. Вони написали, що журналістка не чула всієї проповіді, мовляв, раніше Роман просив у Бога захистити наших воїнів.
Як ми раніше писали, під Херсоном росіяни вбили священика УПЦ МП, який роздавав людям "гуманітарку".