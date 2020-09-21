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Метро на Виноградарь: в сети показали результаты строительства

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 08:37
Метро на Виноградарь: в сети показали результаты строительства
Метро на Виноградарь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Строительство метро на Виноградарь в Киеве продолжается

Строительство метро на жилой массив Виноградарь продолжается. Стройка идет ускоренными темпами. Доказательство этого показала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон.

Также она упомянула, что бонусом будет получение жителями новых теплотрасс уже в этом отопительном сезоне.

"Метро продолжает двигаться на Виноградарь. Пока подземка строится, обновленные теплотрассы жители района получат уже в этом отопительном сезоне", - написала Наталка Макогон.

В сети также информируют, что за последние три месяца все нераскрытые части имеющегося котлована углубили и довели до проектного состояния. На площадке 212, где было начато строительство оборотных тупиков станции "Проспект Правды", идет активное сооружение форшахты под стену в грунте и самой стены.

Метро на Виноградарь: в сети показали результаты строительстваМетро на Виноградарь: в сети показали результаты строительстваМетро на Виноградарь: в сети показали результаты строительстваМетро на Виноградарь: в сети показали результаты строительстваМетро на Виноградарь (фото: tov-tob.livejournal.com)

Напомним, что метро на Виноградарь обещают открыть в декабре 2021 года. Стройка двух новых станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - продвигается, несмотря на карантин и проблемы с бюджетом.

Ранее мы писали, что в метро Киева наконец-то запустили 4G. Стало известно, на каких станциях доступен интернет.

Также мы сообщали, что в киевском метро обнаружили неизвестные науке бактерии.

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