Метро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фото

"Троещина немного приблизилась к метро", - написал он.

Также проводятся работы по строительству станции метро "Радужная", которая расположится на территории Русановских садов.

В Киеве строят метро на Троещину (фото: Анатолий Белуха)

Напомним, что в Киеве началась подготовка к строительству Полольско-Выгуровской линии метрополитена. Работы будут проходить в пять этапов. Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев со ссылкой на распоряжение КГГА № 2108 от 5 октября 2021 года.

В документе предусмотрено строительство новой линии метро с такими участками: