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Метро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фото

Автор: Людмила Жукова

Метро на Троещину в Киеве все-таки строится, хотя и медленными темпами. Так, на левом берегу Днепра ведется активное строительство туннелей. На территории Русановских садов продолжается обустройство насыпи, возведение опорных конструкций и ограждений, а также прокладка тоннеля метро.

Об этом сообщает Анатолий Белуха на своей Facebook-странице.

"Троещина немного приблизилась к метро", - написал он.

Также проводятся работы по строительству станции метро "Радужная", которая расположится на территории Русановских садов.

В Киеве строят метро на Троещину (фото: Анатолий Белуха)

Напомним, что в Киеве началась подготовка к строительству Полольско-Выгуровской линии метрополитена. Работы будут проходить в пять этапов. Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев со ссылкой на распоряжение КГГА № 2108 от 5 октября 2021 года.

В документе предусмотрено строительство новой линии метро с такими участками:

  • Участок от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина;
  • Участок от станции "Радужная" до улицы Братиславской с электродепо;
  • Участок от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади;
  • Участок от станции "Радужная" в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина с электродепо;
  • Участок от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги с электродепо.

Как мы ранее писали, Кабмин выделил деньги для метро на Троещину в Киеве.

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Троещина