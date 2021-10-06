Метро на Троещину все-таки строят. Смотрите свежие фото

Метро на Троещину в Киеве все-таки строится, хотя и медленными темпами. Так, на левом берегу Днепра ведется активное строительство туннелей. На территории Русановских садов продолжается обустройство насыпи, возведение опорных конструкций и ограждений, а также прокладка тоннеля метро.
Об этом сообщает Анатолий Белуха на своей Facebook-странице.
"Троещина немного приблизилась к метро", - написал он.
Также проводятся работы по строительству станции метро "Радужная", которая расположится на территории Русановских садов.
Напомним, что в Киеве началась подготовка к строительству Полольско-Выгуровской линии метрополитена. Работы будут проходить в пять этапов. Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев со ссылкой на распоряжение КГГА № 2108 от 5 октября 2021 года.
В документе предусмотрено строительство новой линии метро с такими участками:
Как мы ранее писали, Кабмин выделил деньги для метро на Троещину в Киеве.