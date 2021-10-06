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Метро на Троєщину все-таки будують. Дивіться свіжі фото

Автор: Людмила Жукова

Метро на Троєщину в Києві все-таки будується, хоча і повільними темпами. Так, на лівому березі Дніпра ведеться активне будівництво тунелів. На території Русанівських садів триває облаштування насипу, зведення опорних конструкцій та огорож, а також прокладання тунелю метро.

Про це повідомляє Анатолій Білуха на своїй Facebook-сторінці.

"Троєщина трохи наблизилася до метро", - написав він.

Також проводяться роботи з будівництва станції метро" Райдужна", яка розташується на території Русанівських садів.

У Києві будують метро на Троєщину (фото: Анатолій Білуха)

Нагадаємо, що в Києві почалася підготовка до будівництва Полольсько-Вигурівської лінії метрополітену. Роботи проходитимуть у п'ять етапів. Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв з посиланням на розпорядження КМДА № 2108 від 5 жовтня 2021 року.

У документі передбачено будівництво нової лінії метро з такими ділянками:

  • Ділянка від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина;
  • Ділянка від станції "Райдужна" до вулиці Братиславської з електродепо;
  • Ділянка від станції "Глибочицька" до Солом'янської площі;
  • Ділянка від станції "Райдужна" в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з електродепо;
  • Ділянка від Солом'янської площі в напрямку Кільцевої дороги з електродепо.

Як ми раніше писали, Кабмін виділив гроші для метро на Троєщину в Києві.

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Троещина