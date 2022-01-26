Метро в Киеве "по тихому" сократило свою работу (фото)

В метро Киева постепенно начинают сокращать время работы в вечернее время.
На эту деталь обратил внимание украинский блогер Олег Васильев в Facebook.
Киевский метрополитен постепенно сокращает вечерние рейсы. Например, ранее в сторону "Сырца" последний поезд отправлялся от "Золотых ворот" в 00:28, сейчас – 00:19. Разве вечером стало ездить мало людей?" - задался он вопросом.
Также раньше стал отправляться и последний поезд со станции "Красный хутор".
В комментариях украинцы предположили, почему же так происходит. Многие думают, что это из-за подорожания электроэнергии.
В это же время киевляне - наоборот хотят, что подземка работала дольше. Так, жители столицы собирают подписи под петицией, в которой люди просят продлить работу метро в пятницу-субботу до трех ночи. Петиция опубликована на сайте Киевсовета.
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