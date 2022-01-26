Метро в Києві "по тихому" скоротило свою роботу (фото)

У метро Києва поступово починають скорочувати час роботи у вечірній час.
На цю деталь звернув увагу український блогер Олег Васильєв в Facebook.
Київський метрополітен поступово скорочує вечірні рейси. Наприклад, раніше в бік "Сирця" останній поїзд відправлявся від "Золотих воріт" о 00:28, зараз – 00:19. Хіба ввечері стало їздити мало людей?"- задався він питанням.
Також раніше став відправлятися і останній поїзд зі станції "Червоний хутір".
У коментарях українці припустили, чому ж так відбувається. Багато хто думає, що це через подорожчання електроенергії.
Водночас кияни - навпаки хочуть, що підземка працювала довше. Так, жителі столиці збирають підписи під петицією, в якій люди просять продовжити роботу метро в п'ятницю-суботу до третьої ночі. Петиція опублікована на сайті Київради.
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