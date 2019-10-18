В метро Киева запретят вход некоторым пассажирам: жесткий дресс-код

В Киевском метрополитене скоро введут новые правила, согласно которым некоторые категории пассажиров не смогут спустится в подземку. Киевский городской совет подготовил законопроект с нововведениями.

Так, если раньше правила проезда в метрополитене запрещали вход пассажирам в нетрезвом виде, то теперь их расписали более детально.

В метро не будут пускать неопрятных пассажиров. Это касается людей в нижнем белье, без обуви, а также с голым торсом или же совсем обнаженных. Кроме того, под запрет попадут пассажиры в грязной одежде и с сильно выраженным неприятным запахом.

Метро Киева изменит правила прохода пассажиров (фото: РБК-Украина)

Изменения коснутся и перевозки различного транспорта. Велосипед - только в чехле, а на самокате, ролике или скейте ездить нельзя. Также запрещено будет перевозить круглый предмет, который не за что удерживать.

Запрет коснется и попрошайничества, торговли, агитации, игры на музыкальных инструментах, пения и громкой музыки.

Определять, что пассажир нарушил правила, будут правоохранители. А тех, кто не прошел "дресс-код" будут "отсеивать" на этапе прохождения турникета.