В метро Киева забыли о карантине: что творится в подземке

Корреспондент издания проехался по красной ветке метро от станции "Академгородок" до станции "Крещатик". Он показал на видео, как віглядит метро на девятый день тотального карантина в Киеве.

Судя по ролику, вагон метро заполнился на 100% еще на станции "Академгородок". На следующих станциях пассажиры еще больше прибавлялись. Люди стоят друг возле друга, но явной давки не наблюдалось. Все сидячие места заняты, очень много стоячих пассажиров.



Отметим, что пассажиры в метро забывают о социальной дистанции.

В киевском метро забыли о карантине

Напомним, что с 5 апреля в Киеве ограничили работу общественного транспорта из-за ситуации с коронавирусом. Наземный и подземный транспорт ходит, но зайти в него можно только по специальному пропуску. Документ проверяют возле входа в метрополитен.