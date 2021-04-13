У метро Києва забули про карантин: що діється в підземці

Кореспондент видання проїхався по червоній гілці метро від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик". Він показав на відео, як виглядає метро на девятий день тотального карантину в Києві.

Судячи з ролика, вагон метро заповнився на 100% ще на станції "Академмістечко". На наступних станціях пасажири ще більше додавалися. Люди стоять один біля одного, але явної тисняви не спостерігалося. Всі сидячі місця зайняті, дуже багато стоячих пасажирів.



Зазначимо, що пасажири в метро забувають про дотримання соціальної дистанції.

В київському метро забули про карантин

Нагадаємо, що з 5 квітня у Києві обмежили роботу громадського транспорту через ситуацію з коронавірусом. Наземний і підземний транспорт ходить, але зайти до нього можна лише за спеціальною перепусткою. Документ перевіряють біля входу в метрополітен.