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У метро Києва забули про карантин: що діється в підземці

Автор: Людмила Жукова

У Києві 13 квітня деякі вагони метро виявилися заповнені на 100%.

Про це повідомило видання "Страна" у своєму Telegram-каналі.

Кореспондент видання проїхався по червоній гілці метро від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик". Він показав на відео, як виглядає метро на девятий день тотального карантину в Києві.

Судячи з ролика, вагон метро заповнився на 100% ще на станції "Академмістечко". На наступних станціях пасажири ще більше додавалися. Люди стоять один біля одного, але явної тисняви не спостерігалося. Всі сидячі місця зайняті, дуже багато стоячих пасажирів.

Зазначимо, що пасажири в метро забувають про дотримання соціальної дистанції.

В київському метро забули про карантин

Нагадаємо, що з 5 квітня у Києві обмежили роботу громадського транспорту через ситуацію з коронавірусом. Наземний і підземний транспорт ходить, але зайти до нього можна лише за спеціальною перепусткою. Документ перевіряють біля входу в метрополітен.

Як ми повідомляли раніше, в мережі з'явилося відео з пустого київського метро у локдаун.

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