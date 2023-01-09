В метро Киева появится бесплатный Wi-Fi: что известно

Об этом говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко на петицию к столичным властям, обнародованной на официальном сайте КГГА.

Что известно о Wi-Fi в метро Киева

Автор петиции №11417 Владислав Куява просил у властей столицы запустить на станциях rиевского метрополитена бесплатный скоростной Wi-Fi, так как во время перебоев со светом мобильный интернет в подземке не работает.



"Запуск сети Wi-Fi в метро это не только обеспечение комфорта киевлян во время поездки, но и возможность оставаться на связи с родными, что особенно актуально во время воздушной тревоги, где тысячи людей прячутся в метрополитене и ждут окончания воздушной тревоги", - сказано в прошении.

Петиция собрала более шести тысяч голосов в поддержку и рассмотрена мэром Киева Виталием Кличко.



Глава столицы сообщил, что на станциях Киевского метрополитена установка оборудования бесплатной сети Wi-Fi длится уже несколько лет.

Пока в столице создана инфраструктура в 33 поездах, смонтировано и введено в опытную эксплуатацию оборудование сети Wi-Fi на двенадцати станциях метро.

Производитель работ приостановил оборудование станций и вагонов Киевского метрополитена сетью Wi-Fi из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.



"Техническое оборудование, которое на сегодняшний день установлено на станциях и вагонах подвижного состава Киевского метрополитена, проходит тестирование с целью обеспечения возможности возобновления работы сети Wi-Fi", — заявил Кличко.



Мэр столицы поддержал электронную петицию и анонсировал продолжение работ по запуску в метро бесплатного Wi-Fi. Дата пока что не сообщается.