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В метро Києва вже їздять польські вагони: як вони виглядають

Варшавські вагони уже вийшли на лінії київського метрополітену (фото: Telegram/КМДА)
Автор: Василина Копитко

З 1 листопада у київському метро почали курсувати кілька нових вагонів, які столичний метрополітен отримав від Варшави у подарунок.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу КМДА в Telegram.

Як виглядають нові вагони

"Відсьогодні зеленою гілкою столичного метро вже курсує потяг із вагонів, які ми отримали від Варшави. Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні і гарні. Дякую за допомогу нашим польським друзям і, зокрема, меру Варшави Рафалу Тшасковському", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Польща передала Києву 60 вагонів метро. Вони кількома партіями надходили в Україну. 

"Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять усі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки", - йдеться у повідомленні.

"Нові" вагони уже курсують у столичній підземці (фото: Facebook.com/Київська Транспортна Спільнота "КТС")

Ось так виглядають "нові" вагони (фото: transport-publiczny)

Що відомо про варшавські вагони

Варшава передала вагони Києву у якості допомоги. Йдеться про потяги серії 81. Вони випускались для Варшави у російських Митищах з 1989 року.

Польська сторона запевнила, що поїзди справні. Відомо, що останній ремонт такого типу вагонів проводили у 2017-2022 роках, а окремі поїзди цієї серії проїхали від 1 до 2,4 млн км.

І хоч вагони були тривалий час в експлуатації, поляки їх суттєво модернізували. Зокрема переробили вентиляційну систему, додали кондиціонери та замінили сидіння й загалом інтер’єр салонів.

Зазначимо також, що перевезення вагонів в Київ організувала українська сторона.

Варшавські вагони почали курсувати у Києві (фото: Telegram/КМДА)

Раніше ми ділились фото і відео того, як доставляють варшавські вагони в Київ.

Також переглядайте фото того, як виглядають нові вагони УЗ вітчизняного виробництва.

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Київметровагони