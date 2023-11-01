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В метро Киева уже ездят польские вагоны: как они выглядят

Варшавские вагоны уже вышли на линии киевского метрополитена (фото: Telegram/КГГА)
Автор: Василина Копытко

С 1 ноября в киевском метро начали курсировать несколько новых вагонов, которые столичный метрополитен получил от Варшавы в подарок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала КГГА в Telegram.

Как выглядят новые вагоны

"С сегодняшнего дня по зеленой ветке столичного метро уже курсирует поезд из вагонов, которые мы получили от Варшавы. Проехался в этом поезде. Вагоны удобные и красивые. Спасибо за помощь нашим польским друзьям и, в частности, мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что Польша передала Киеву 60 вагонов метро. Они несколькими партиями поступали в Украину.

"Специалисты КП "Киевский метрополитен" проводят все необходимые экспертизы вагонов. И часть еще добавят к подвижному составу столичного метро. А часть используют в качестве технических доноров для капитальных ремонтов вагонов киевской подземки", - говорится в сообщении.

"Новые" вагоны уже курсируют в столичной подземке (фото: Facebook.com/Киевское Транспортное Сообщество "КТС")

Вот так выглядят "новые" вагоны (фото: transport-publiczny)

Что известно о варшавских вагонах

Варшава передала вагоны Киеву в качестве помощи. Речь идет о поездах серии 81. Они выпускались для Варшавы в российских Мытищах с 1989 года.

Польская сторона заверила, что поезда исправны. Известно, что последний ремонт такого типа вагонов проводился в 2017-2022 годах, а отдельные поезда этой серии проехали от 1 до 2,4 млн км.

И хотя вагоны были длительное время в эксплуатации, поляки их существенно модернизировали. В частности, переработали вентиляционную систему, добавили кондиционеры и заменили сиденья и в целом интерьер салонов.

Отметим также, что перевозку вагонов в Киев организовала украинская сторона.

 Варшавские вагоны начали курсировать в Киеве (фото: Telegram/КГГА)

Раньше мы делились фото и видео того, как доставляют варшавские вагоны в Киев.

Также просматривайте фото того, как выглядят новые вагоны УЗ отечественного производства.

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