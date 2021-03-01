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В метро Киева возникла дикая давка: несколько станций метро стали в "пробках"

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 10:19
В метро Киева возникла дикая давка: несколько станций метро стали в "пробках" В Киеве в метро возникла дикая давка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

1 марта в метро Киева возникла дикая давка на сразу нескольких станциях метро. Своеобразные заторы образовались на станциях "Академгородок" и "Теремки".

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Пассажиры пришлось стоять в огромных очередях - на входе в метро образовались огромные толпы, несмотря на запрет массового скопления людей во время карантина.

"Похоже, что столичные пробки распространяются не только на автодороги, но и на подземку", - подписал видео автор поста.

Такая ситуация была на метро "Академгородок".

В метро Киева образовалась дикая давка.

На метро "Теремки" 1 марта был открыт только один вход из четырех. Это вызвало огромное столпотворение на станции.

В Киеве на метро "Теремки" огромная давка

Украинцы в комментариях к видео отреагировали на толпу людей.

  • А еще метро в Киеве убыточное.
  • Надо дома побольше строить, этажей по 50! И пошире.
  • Штурм метро и штурм маршрутки для киевлянина закон, ведь надо где-то репетировать штурм верховной Рады.
  • Да здравствует Covid!!! Ура товарищи!!
  • Спостерігав та брав участь в такому на м. Лісовій ще років 15 тому назад. Працівники метрополітену в час пік закривають частину дверей на вхід. Це огидно, насправді, бо відчуваєш себе скотом.

Как мы ранее писали, толкучка в метро по утрам явление сейчас частое. Так, например, в Киеве утром 10 февраля образовалась огромная толкучка возле входов в метро. Самыми проблемными станциями стали "Вокзальная" и "Позняки".

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