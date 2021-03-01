В метро Киева возникла дикая давка: несколько станций метро стали в "пробках"

1 марта в метро Киева возникла дикая давка на сразу нескольких станциях метро. Своеобразные заторы образовались на станциях "Академгородок" и "Теремки".

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Пассажиры пришлось стоять в огромных очередях - на входе в метро образовались огромные толпы, несмотря на запрет массового скопления людей во время карантина.

"Похоже, что столичные пробки распространяются не только на автодороги, но и на подземку", - подписал видео автор поста.

Такая ситуация была на метро "Академгородок".

В метро Киева образовалась дикая давка.

На метро "Теремки" 1 марта был открыт только один вход из четырех. Это вызвало огромное столпотворение на станции.

В Киеве на метро "Теремки" огромная давка

Украинцы в комментариях к видео отреагировали на толпу людей.