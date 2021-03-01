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У метро Києва виникла дика тиснява: кілька станцій метро стали в "пробках"

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 10:19
У метро Києва виникла дика тиснява: кілька станцій метро стали в "пробках" У Києві в метро виникла дика тиснява (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

1 березня в метро Києва виникла дика тиснява відразу на декількох станціях метро. Своєрідні затори утворилися на станціях "Академмістечко" і "Теремки".

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.

Пасажирам довелося стояти у величезних чергах - на вході в метро утворилися величезні натовпи, всупереч забороні масового скупчення людей під час карантину.

"Схоже, що столичні пробки поширюються не тільки на автошляху, але і на підземку", - підписав відео автор посту.

Така ситуація була на метро "Академмістечко".

В метро Києва утворилася дика тиснява.

На метро "Теремки" 1 березня був відкритий тільки один вхід з чотирьох. Це викликало величезне стовпотворіння на станції.

У Києві на метро "Теремки" величезна тиснява

Українці в коментарях до відео відреагували на натовп людей.

  • А ще метро в Києві збиткове.
  • Треба будинку побільше будувати, поверхів по 50! І ширше.
  • Штурм метро і штурм маршрутки для киянина закон, адже треба десь репетирувати штурм верховної Ради.
  • Хай живе Covid!!! Ура товариші!!
  • Спостерігав та брав участь в такому м. Лісовій ще років 15 тому. Працівники метрополітену в годину пік закривають частину дверей на вхід. Це огидно, насправді, бо відчуваєш себе худобою.

Як ми раніше писали, штовханина в метро вранці явище зараз часте. Так, наприклад, у Києві вранці 10 лютого утворилася величезна тиснява біля входів у метро. найпроблемнішими станціями стали "Вокзальна" і "Позняки".

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