В метро Киева устроили разборки с пистолетами и газовыми баллонами (видео)

В центре Киева на станции метро произошел конфликт с дракой между неизвестными вооруженными гражданами, которые также размахивали пистолетами и распылили газ из баллончика.
Инцидент 21 июля происходил на глазах у пассажиров вагоне и на перроне.
По информации паблика, ЧП произошло на станции "Крещатик".
"Какие-то непонятные разборки прямо внутри станции метро "Крещатик" устроили: пистолеты, газовые баллоны… Бедные люди, которые успели надышаться этого. Причины и стороны конфликта устанавливаются", - говорится в сообщении "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала в комментарии РБК-Украина, что "один из участников в ходе драки применил слезоточивый газ".
К слову, метро работает в штатном режиме. Чтобы проветрить помещение, в "подземке" была усилена вентиляция.
Видео: разборки в метро Киева
По одной из версий, конфликт спровоцировали "анархисты", которые "прыгнули на правых".
"Это левое быдло напало на патриотов из-за того суда над анархистом, который охотился на наших воинов АТО", - написал в сети один из очевидцев.
Но некоторые юзеры предполагают, что данный инцидент - очередная выходка тик-токеров, которые решили снять пранк ради хайпа.
Ранее мы сообщали, что в киевском метро подростки отметились дерзкой выходкой.