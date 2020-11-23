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В метро Киева установили новые турникеты: "зайцы" не проскочат

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 13:52
В метро Киева установили новые турникеты: "зайцы" не проскочат
На одной из станций метро поставили новые турникеты (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На станции метро "Сырец" установили новые турникеты

В киевском метро начали устанавливать новые турникеты. Они сделаны очень высокими для того, чтобы "зайцы" не смогли пройти бесплатно. Так, на станции "Сырец" уже появились новые проходные устройства. О нововведении сообщили на странице телеканала "Киев" в Facebook.

"Больше не будут перепрыгивать: на станции метро" Сырец "установили современные турникеты", - сказано в сообщении.

С помощью этих устройств руководство подземки надеется усложнить жизнь любителям перепрыгивать через турникеты и ездить в метро бесплатно.

В метро Киева установили новые турникеты: &quot;зайцы&quot; не проскочат

В киевском метро установили новые турникеты

В комментариях украинцы очень скептически отнеслись к новым устройствам в метро.

  • Оце називається розпил... їх перестрибнути, приблизно, также легко як і попередні...
  • Та да. Виходить просто знову вкрали гроші державні.
  • Якщо порахувати кількість стрибунів у рік, порівняти з затраченими коштами, то вийде. ЗА ЦІ гроші можна стрибати років 500.
  • Мабуть, сучасні це з автоматичним виміром температури?

Как мы ранее писали, Киев может закрыться на полный карантин, если такое решение примет Кабинет министров Украины и ограничения будут касаться всех регионов страны. Это же касается и работы метро и наземного общественного транспорта, которые по решению правительства, тоже могут закрыться.

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