В метро Киева установили новые турникеты: "зайцы" не проскочат

На станции метро "Сырец" установили новые турникеты
В киевском метро начали устанавливать новые турникеты. Они сделаны очень высокими для того, чтобы "зайцы" не смогли пройти бесплатно. Так, на станции "Сырец" уже появились новые проходные устройства. О нововведении сообщили на странице телеканала "Киев" в Facebook.
"Больше не будут перепрыгивать: на станции метро" Сырец "установили современные турникеты", - сказано в сообщении.
С помощью этих устройств руководство подземки надеется усложнить жизнь любителям перепрыгивать через турникеты и ездить в метро бесплатно.
В киевском метро установили новые турникеты
В комментариях украинцы очень скептически отнеслись к новым устройствам в метро.
Как мы ранее писали, Киев может закрыться на полный карантин, если такое решение примет Кабинет министров Украины и ограничения будут касаться всех регионов страны. Это же касается и работы метро и наземного общественного транспорта, которые по решению правительства, тоже могут закрыться.