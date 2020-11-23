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У метро Києва встановили нові турнікети: "зайці" не проскочать

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 13:52
У метро Києва встановили нові турнікети: "зайці" не проскочать
На одній зі станцій метро поставили нові турнікети (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На станції метро "Сирець" встановили нові турнікети

У київському метро почали встановлювати нові турнікети. Вони зроблені дуже високими для того, щоб "зайці" не змогли пройти безкоштовно. Так, на станції "Сирець" вже з'явилися нові прохідні пристрої. Про нововведення повідомили на сторінці телеканалу "Київ" у Facebook.

"Більше не будуть перестрибувати: на станції метро" Сирець "встановили сучасні турнікети", - сказано в повідомленні.

За допомогою цих пристроїв керівництво підземки сподівається ускладнити життя любителям перестрибувати через турнікети і їздити в метро безкоштовно.

У метро Києва встановили нові турнікети: &quot;зайці&quot; не проскочать

В київському метро встановили нові турнікети

В коментарях українці дуже скептично поставилися до нових пристроїв в метро.

  • Оце називається розпил... їх перестрибнути, приблизно, також легко як і попередні...
  • Та да. Виходить просто знову вкрали гроші державні.
  • Якщо порахувати кількість стрибунів у рік, порівняти з затраченими коштами, то вийде. ЗА ЦІ гроші можна стрибати років 500.
  • Мабуть, сучасні це з автоматичним виміром температури?

Як ми раніше писали, Київ може закритися на повний карантин, якщо таке рішення прийме Кабінет міністрів України і обмеження будуть стосуватися всіх регіонів країни. Це ж стосується і роботи метро і наземного громадського транспорту, які за рішенням уряду, теж можуть закритися.

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