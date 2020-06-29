ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маска из лопуха: как киевляне соблюдают карантин в метро (фото)

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 11:21
Маска из лопуха: как киевляне соблюдают карантин в метро (фото)
В метро Киева заметили женщину с маской из лопуха (фото: РБК-Украина)

В сети показали фото из киевского метрополитена в карантин

В Украине продолжает действовать карантин и многие ограничения никто не отменял. Естественно, маска в общественных местах и социальная дистанция обязательны. Некоторые киевляне находят разные способы, чтобы привлечь к себе внимание. Так, например, в столичной подземке обратили внимание на несоблюдение карантина. Одна женщина в метро была совсем без маски, а другая прикрепила на лицо лист лопуха.

Фотографию женщин опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Максимальный уровень защиты", - иронично подписали снимок.

Маска из лопуха: как киевляне соблюдают карантин в метро (фото)

Как в метро Киева соблюдают карантин (фото: Киев Оперативный)

Украинцы в комментариях отреагировали на фотографию и отметили, что это недопустимо, другие местные жители пошутили, что маска сделана из экологически чистых материалов.

  • Одна с подорожником, другая без маски! Это так по-нашему.
  • Раньше лопух использовали по другому...
  • Це з тої палати, що на минулому тижні з мітлою ходили по вагонам?
  • Еко маска.
  • Краще б голову обмотала, в ній походу таракани перегрілись.
  • Зато екологически чист...

Как мы ранее писали, в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах (видео).

Также читайте, как в метро парочка устроила горячие развлечения, серьезно нарушили дистанцию (видео).

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины метрокарантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь