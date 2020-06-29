Маска из лопуха: как киевляне соблюдают карантин в метро (фото)

В метро Киева заметили женщину с маской из лопуха (фото: РБК-Украина)

В сети показали фото из киевского метрополитена в карантин

В Украине продолжает действовать карантин и многие ограничения никто не отменял. Естественно, маска в общественных местах и социальная дистанция обязательны. Некоторые киевляне находят разные способы, чтобы привлечь к себе внимание. Так, например, в столичной подземке обратили внимание на несоблюдение карантина. Одна женщина в метро была совсем без маски, а другая прикрепила на лицо лист лопуха.

Фотографию женщин опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Максимальный уровень защиты", - иронично подписали снимок.

Как в метро Киева соблюдают карантин (фото: Киев Оперативный)

Украинцы в комментариях отреагировали на фотографию и отметили, что это недопустимо, другие местные жители пошутили, что маска сделана из экологически чистых материалов.

Одна с подорожником, другая без маски! Это так по-нашему.

Раньше лопух использовали по другому...

Це з тої палати, що на минулому тижні з мітлою ходили по вагонам?

Еко маска.

Краще б голову обмотала, в ній походу таракани перегрілись.

Зато екологически чист...

Как мы ранее писали, в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах (видео).

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Автор: Людмила Жукова