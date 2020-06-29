Маска из лопуха: как киевляне соблюдают карантин в метро (фото)

В сети показали фото из киевского метрополитена в карантин
В Украине продолжает действовать карантин и многие ограничения никто не отменял. Естественно, маска в общественных местах и социальная дистанция обязательны. Некоторые киевляне находят разные способы, чтобы привлечь к себе внимание. Так, например, в столичной подземке обратили внимание на несоблюдение карантина. Одна женщина в метро была совсем без маски, а другая прикрепила на лицо лист лопуха.
Фотографию женщин опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Максимальный уровень защиты", - иронично подписали снимок.
Как в метро Киева соблюдают карантин (фото: Киев Оперативный)
Украинцы в комментариях отреагировали на фотографию и отметили, что это недопустимо, другие местные жители пошутили, что маска сделана из экологически чистых материалов.
Как мы ранее писали, в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах (видео).
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Автор: Людмила Жукова