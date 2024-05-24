У метро Києва стався великий збій: відео величезних черг
Українці повідомляють у соціальних мережах, що у Київському метрополітені стався якийсь "збій" і на станціях "перестали працювати турнікети".
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам переглянути кадри з київської "підземки", опубліковані користувачами соцмереж, а також дізнатися про причини такої ситуації.
Що пишуть про проблему у соцмережах
"НЕ працюють турнікети у метро. Оплата картою не працює чи зависає, а люди все більше скупчуються в намаганні потрапити в метро", - повідомили у Telegram-каналі "Доброго вечора, ми з Києва".
На відеокадрах видно, що у дописі йдеться про станцію метро "Либідська".
"ЗБІЙ в роботі турнікетів у київському метро. При оплаті карткою система глючить і не пропускає. Через неполадки на станціях спостерігаються величезні черги", - підтвердили у Telegram-каналі "Труха. Київ".
Причини проблеми та її усунення
У прес-службі КМДА повідомили, що "на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою".
Наголошується, що фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі.
Водночас усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі.
Уточнюється, що сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
- паперовим qr-квитком
"КП "Київський метрополітен" перепрошує за тимчасові незручності. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково", - підсумували у КМДА.
Допис КМДА у Telegram (скріншот: t.me/KyivCityOfficial)
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