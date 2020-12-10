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В метро Киева сделали заявление о работе в период жесткого карантина

Автор: Людмила Жукова

Кабинет министров окончательно утвердил даты усиленного карантина. Его ввели с 8 по 24 января 2021 года. В частности, будут запрещены культурно-массовые мероприятия, приостановлен учебный процесс, закрыты ТРЦ, заведения общепита. А вот будет ли работать метро в Киеве рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский на своей Facebook-странице.

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Итак, столичная подземка в период жесткого карантина работать все-таки будет. Но Брагинский призвал пассажиров отдавать предпочтение наземному транспорту и подземному транспорту только в случае острой необходимости. Не забывайте носить защитную маску в транспорте и обязательно мойте руки после улицы.

"Мы проводим усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава. В то же время важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Останьтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей! Здоровья всем!" - написал Виктор Брагинский.

Как мы сообщали ранее, жесткий карантин в Украине ввели на заседании Кабмина, было принято решение усилить карантинные ограничения. Новые ограничения вступят в силу с 8 января и будут действовать по всей территории Украины на протяжении двух с половиной недель - до 24 января 2021 включительно.

Также отметим, что авиа и железнодорожное сообщение правительство закрывать не будет, как во время первого карантина в марте 2020 года. Также, напомним, что весной два месяца был закрыт и метрополитен.

Читайте также, что будет работать после усиления карантина.

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