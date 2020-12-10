У метро Києва зробили заяву про роботу в період жорсткого карантину

Кабінет міністрів остаточно затвердив дати посиленого карантину. Його ввели з 8 по 24 січня 2021 року. Зокрема, будуть заборонені культурно-масові заходи, призупинений навчальний процес, закриті ТРЦ, заклади громадського харчування. А от чи буде працювати метро в Києві розповів начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський на своїй Facebook-сторінці.
Отже, столична підземка в період жорсткого карантину працювати все-таки буде. Але Брагінський закликав пасажирів віддавати перевагу наземному транспорту і підземному транспорту тільки в разі гострої потреби. Не забувайте носити захисну маску в транспорті і обов'язково мийте руки після вулиці.
"Ми проводимо посилену дезінфекцію пасажирських зон і рухомого складу. Водночас важливим є дотримання простих правил - носити маску і мити руки після вулиці. Залишіться вдома, якщо відчули ознаки хвороби. Не варто наражати на небезпеку інших людей! Здоров'я всім!" - написав Віктор Брагінський.
Також відзначимо, що авіа та залізничне сполучення уряд закривати не буде, як під час першого карантину в березні 2020 року. Також, нагадаємо, що навесні два місяці був закритий і метрополітен.
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