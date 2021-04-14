В метро Киева сделали важное заявление после продления жесткого локдауна

После продления жесткого локдауна в Киеве до 30 апреля появилось заявление "Киевского метрополитена". Подземка продолжит работу, но со строгими ограничениями - вход только по специальным пропускам и соблюдение масочного режима.
Об этом рассказали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
"Весь общественный транспорт, и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
При этом интервал движения поездов в час пик из-за уменьшения пассажиропотока изменили недавно с 1 минуты 30 секунд до 2 минут.
В подземке обещают анализировать количество пассажиров и, соответственно, подстраивать по него график.
Виталий Кличко во время сегодняшнего брифинга также призвал правоохранителей внимательнее контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил.
Отметим, что после 30 апреля следуют пасхальные и майские праздники (1, 2, 3, 4 мая будут выходными). Затем - три рабочих дня - 5, 6, 7 число, за которыми снова три выходных дня, связанные с Днем победы - 8, 9, 10 мая. По некоторым слухам, карантин по факту продлится до понедельника, 10 мая включительно.