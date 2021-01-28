В метро Киева прокомментировали слухи о подорожании проезда до 20 гривен

Проезд в киевском метрополитене может увеличиться до 16-20 гривен уже в феврале. Такую информацию озвучил сделал исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. В киевском метрополитене отреагировали на такое заявление и сообщили, что в ближайшее время никто повышать стоимость проезда в подземном транспорте не намерен.

Об этом пишут на странице в Facebook dtp.kiev.ua.

"Мы не отрицаем, что когда-то киевская власть может пересмотреть цены на проезд. Но сейчас таких дискуссий нет", – подчеркнули в предприятии.

Отметим, что в госадминистрации также сообщили, что слухи явно преувеличены и подобных планов о подорожании у киевских властей пока нет. По их данным, для начала нужно изучить данные от транспортников, их расчеты и обоснование повышения цен, провести слушания, после чего и примут решение. На это уйдет минимум два месяца.

Кстати, замруководитель предприятия Наталка Макогон ответила, что ничего не слышала по поводу подорожания проезда в метро и даже не знакома с Павленко, который первым заявил о подорожании проезда.

Как мы ранее писали, исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко сообщил, что подорожание проезда в метро связано с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток сильно сократился и доход от перевозок уменьшился. Поэтому местные власти начнут пересмотр тарифов уже в феврале.