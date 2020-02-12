В метро Киева произошло серьезное ЧП: подробности

В метро Киева произошло серьезное чрезвычайное происшествие в среду, 12 февраля - пассажир упал на рельсы в час пик, из-за чего движение было остановлено. Что известно о состоянии пострадавшего - в материале Styler.

ЧП произошло на станции метро "Арсенальная", которая расположена "красной ветке" Киевского метрополитена, пишет Информатор.

К счастью, пассажир остался жив, его осмотрели и оказали необходимую помощь, а движение вскоре было возобновлено. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон.

В метро Киева случилось ЧП (фото: kiev.informator.ua)

Стоит отметить, что подобное может случится с каждым. Пребывая в подземке стоит соблюдать особую осторожность, как на эскалаторе, так и на платформе, особенно в час пик, когда там собирается много людей.

При падении на рельсы, специалисты не советуют пытаться выбраться самому, поскольку слева под платформой (по движению поезда) находится "контактный рельс", подающий поезду напряжение в 825 вольт. Приближаться к нему - смертельно опасно.

Наилучшим выходом в случае такого ЧП - будет бежать по направлению движения поезда к началу платформы. Поезд там все равно остановится, а машинист увидит заранее, что кто-то находится на рельсах. Сотрудники метрополитена помогут выбраться.