В метро Киева произошел коллапс: очереди и сломанные турникеты

В метро Киева на День Независимости произошел коллапс после праздничного концерта. Выступление артистов происходило в спортивном комплексе "Олимпийский".

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что сначала на станциях метро образовались огромные очереди, работала только одна дверь на вход в метрополитен.

Затем сломались турникеты, никакие билеты не сканировали. Люди в подземке в основной массе находились без масок.

Кстати, правоохранительные органы совсем не реагировали на транспортный коллапс в метро.

Напомним, что на сцене грандиозного концерта ко Дню Независимостимости выступили: София Ротару, Ирина Билык, группа GO_A, Джамала, группы "Океан Ельзи", Олег Винник, Олег Скрипка, TAYANNA, группа KAZKA, Христина Соловий и другие.

В метро Киева произошел коллапс (фото: tsn.ua)