У метро Києва стався колапс: черги і зламані турнікети
У метро Києва на День Незалежності стався колапс після святкового концерту. Виступ артистів відбувався у спортивному комплексі "Олімпійський".
Про це повідомляє ТСН.
Відзначається, що спочатку на станціях метро утворилися величезні черги, працювала тільки одна двері на вхід в vетрополітен.
Потім зламалися турнікети, ніякі квитки не сканували. Люди в підземці в основній масі перебували без масок.
До речі, правоохоронні органи зовсім не реагували на транспортний колапс у метро.
Нагадаємо, що на сцені грандіозного концерту до Дня незалежності виступили: Софія Ротару, Ірина Білик, група GO_A, Джамала, групи "Океан Ельзи", Олег Винник, Олег Скрипка, TAYANNA, група KAZKA, Христина Соловій та інші.
У метро Києва стався колапс (фото: tsn.ua)
Як ми раніше писали, на концерті до Дня Незалежності "воскресили" Кузьму Скрябіна.