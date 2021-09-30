UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В метро Киева произошел коллапс на одной из станций: более часа в очереди

Автор: Людмила Жукова

В метро Киева 30 сентября утром произошел коллапс. На станции метро "Минская" можно было наблюдать огромные очереди на вход в подземку.

Об этом сообщает "Сегодня".

Отмечается, чтобы пройти в метрополитен, нужно было простоять около часа в очереди. Проблема была в том, что на станции не работали два турникета.

Отметим, что в очереди люди стояли очень цивилизованно. На некоторых не было масок, но все же такие пассажиры были в меньшинстве.

Отметим, что столпотворение на "Минской" случается уже далеко не в первый раз. Так, совсем недавно, 13 сентября на этой станции и еще на "Теремках" также в очередях стояли люди.

Жители Киева очень недовольны такой ситуацией, но у многих просто нет выбора.

Как мы ранее писали, в Киеве в день ужесточения карантина на станции метро "Арсенальная" образовалась огромная очередь к турникетам, эскалаторам и кассам, и в определенный момент между гражданами возникла давка и толкотня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев