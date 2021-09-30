У метро Києва стався колапс на одній зі станцій: більше години в черзі

Відзначається, щоб пройти в метрополітен, потрібно було простояти близько години в черзі. Проблема була в тому, що на станції не працювали два турнікети.

Відзначимо, що в черзі люди стояли дуже цивілізовано. На деяких не було масок, але все ж такі пасажири були в меншості.

Відзначимо, що стовпотворіння на "Мінській" трапляється вже далеко не в перший раз. Так, зовсім недавно, 13 вересня на цій станції і ще на "Теремках" також в чергах стояли люди.

Жителі Києва дуже незадоволені такою ситуацією, але у багатьох просто немає вибору.