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У метро Києва стався колапс на одній зі станцій: більше години в черзі

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 09:56
У метро Києва стався колапс на одній зі станцій: більше години в черзі У київському метро стався колапс (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва 30 вересня вранці стався колапс. На станції метро "Мінська" можна було спостерігати величезні черги на вхід в підземку.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Відзначається, щоб пройти в метрополітен, потрібно було простояти близько години в черзі. Проблема була в тому, що на станції не працювали два турнікети.

Відзначимо, що в черзі люди стояли дуже цивілізовано. На деяких не було масок, але все ж такі пасажири були в меншості.

Відзначимо, що стовпотворіння на "Мінській" трапляється вже далеко не в перший раз. Так, зовсім недавно, 13 вересня на цій станції і ще на "Теремках" також в чергах стояли люди.

Жителі Києва дуже незадоволені такою ситуацією, але у багатьох просто немає вибору.

Як ми раніше писали, в Києві у день посилення карантину на станції метро "Арсенальна" утворилася величезна черга до турнікетів, ескалаторів і кас, і в певний момент між громадянами виникла тиснява і штовханина.

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