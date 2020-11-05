Метро Киева приготовило пассажирам яркий сюрприз: продлится всего минуту

Киевский метрополитен завтра, 6 ноября, отпразднует свой 60-летний юбилей. В честь этого дня самая красивая станция подземки заиграет новыми красками.

В пресс-службе метрополитена приоткрыли завесу, какой станет станция "Золотые ворота" всего на 1 минуту. Вестибюль будет подсвечен множеством ламп, создав невероятную игру тени и света. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Увидеть красоту можно будет 6 ноября в 6 часов вечера.

"Завтра, 6 ноября в 6 вечера вы увидите станцию "Золотые ворота" такой на собственные глаза. Ровно 1 минуту. Мне исполнится 60 лет. И я благодарю вас, уважаемые пассажиры, мы с вами вместе! Ваш Метрополитен", - рассказали в пресс-службе.

Так будет выглядеть станция метро "Золотые ворота" (фото: facebook.com/kyivmetro)

Киевский метрополитен запустили 6 ноября 1960 года. Первой стали станции Святошинско-Броварской линии: от "Вокзальной" до "Днепра" (без "Театральной" - ее открыли 6 ноября 1987-го)

Отметим, в 2012 году станция "Золотые ворота" вошла в список из 22 самых красивых станций метрополитена Европы (по версии британской газеты The Daily Telegraph), а в 2014 году попала в список 12 красивейших станций мира по версии английского издательства Guardian. Станцию открыли 31 декабря 1989 года.

Четыре станции первой очереди строительства "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" признаны памятниками архитектуры местного значения, еще три станции - "Днепр", "Лыбедская", "Золотые ворота" имеют статус "вновь выявленный объект культурного наследия".

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