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Метро Києва працює в обмеженому режимі: що відомо

Метро Києва працює з обмеженнями (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Метро в Києві 5 грудня працює в обмеженому режимі. Все через повітряну тривогу, яка була оголошена у більшості міст України через російські обстріли.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Як працює метро у Києві 5 грудня

У департаменті повідомляють, що столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує підземку як укриття.

При цьому висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

“Щодо змін у роботі метро стежте за повідомленнями на станціях”, - йдеться у повідомленні.

Також киян просять не забувати, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Зараз ситуація на станціях метро виглядає наступним чином:

Метро Києва прямо зараз (фото: РБК-Україна)

Згодом Styler стало відомо, що поїзди метро курсуватимуть найближчими годинами з інтервалом близько 10 хвилин.

Деякі ЗМІ пишуть, що такий графік руху буде застосовуватись відсьогодні до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в УЗ попередили про затримку потягів через знеструмлення.

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Київметро