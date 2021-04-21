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В метро Киева может появится станция "Героев УПА"

Новина українською → Київ, Среда 21 апреля 2021 13:26
В метро Киева может появится станция "Героев УПА" Фото: в метро Киева может исчезнуть станция " Героев Днепра "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Метро Киева снова оказалось в эпицентре обсуждения. Все из-за того, что станцию "Героев Днепра "могут переименовать в" Героев УПА " в рамках декоммунизации.

Соответствующая петиция №10542 появилась на сайте Киевского городского совета. Ее автор-известный виолончелист Василий Бабич.

В чем суть требования

Автор петиции отмечает, что Северная конечная "синей" Оболонско-Теремковской линии метро названа в честь "устроенного российско-большевистскими оккупантами в 1943 году взятии Киева и изгнания оттуда других оккупантов - немецко-нацистских".

"Операция с военной точки зрения была проведена абсолютно бездарно. Количество жертв просто невероятное, да и сама операция была приурочена к годовщине большевистского мятежа в Петербурге", - пишет мужчина.

Кроме того, в оформлении станции присутствует гвардейская лента, которая "также печально известна как колорадская и применение которой в Украине после 2014 года является по меньшей мере неуместным".

Что предлагает киевлянин

Учитывая все выше сказанное, Бабич предлагает переименовать (декомунизиро вать) станцию из "Героев Днепра" на "Героев УПА" - в честь силы, что "боролась против обоих оккупантов - российско-большевистского и немецкого-нацистского".
Также автор петиции предлагает осуществить ре-дизайн станции "в соответствии с требованиями декоммунизации", а именно "заменить колорадскую ленту на колоннах и стенах станции на красно-черную символику борьбы украинского народа против оккупантов".

Как мы ранее писали, в переходе киевского метро произошел обвал: "он устал" .

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