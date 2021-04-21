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У метро Києва може з'явитися станція "Героїв УПА"

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 13:26
У метро Києва може з'явитися станція "Героїв УПА" Фото: в метро Києва може зникнути станція "Героїв Дніпра" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Метро Києва знову опинилося в епіцентрі обговорення. Все через те, що станцію "Героїв Дніпра" можуть перейменувати на "Героїв УПА" у рамках декомунізації

Відповідна петиція №10542 з'явилася на сайті Київської міської ради. Її автор - відомий віолончеліст Василь Бабич.

У чому суть вимоги

Автор петиції наголошує, що північна кінцева "синьої" Оболонсько-Теремківської лінії метро названа на честь "влаштованого російсько-більшовицькими окупантами у 1943 році взятті Києва та вигнання звідти інших окупантів - німецько-нацистських".
"Операція з військової точки зору була проведено абсолютно бездарно. Кількість жертв просто неймовірна, та й сама операція була приурочена до річниці більшовицького заколоту в Петербурзі", - пише чоловік.

Крім того, в оформлені станції присутня гвардійська стрічка, яка "також сумно відома як колорадська та застосування якої в Україні після 2014 року є щонайменше недоречним".

Що пропонує киянин


З огляду на все вище сказане, Бабич пропонує перейменувати (декомунізувати) станцію з "Героїв Дніпра" на "Героїв УПА" - на честь сили, що "боролася проти обох окупантів - російсько-більшовицького та німецького-нацистського".
Також автор петиції пропонує здійснити ре-дизайн станції "відповідно до вимог декомунізації", а саме "замінити колорадську стрічку на колонах і стінах станції на червоно-чорну символіку боротьби українського народу проти окупантів".

Як ми раніше писали, у переході київського метро стався обвал: "він втомився" .

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