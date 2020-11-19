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В метро Киева появилось важное нововведение: пассажиры уже жалуются

Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева прокомментировали нововведение на станциях

В метро Киева появилось важное нововведение для пассажиров, но многие уже успели его раскритиковать. Так, на станции метро "Лукьяновская" теперь новые указатели станций и переходов на другие ветки.

Пассажиры показали в соцсетях фото со светящимися табло, пишет Сегодня.

Это своеобразный лайтбокс темного цвета, прикрепленный к потолку, на котором белым шрифтом светятся названия станций от "Золотых ворот" до "Красного хутора". Также синим и красным цветом и символами М1 и М2 обозначены станции, на которых можно пересесть на другие ветки.

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В метро Киева появились новые указатели (фото: kiev.segodnya.ua)

Пассажиры жалуются, что названия не читаются, все смешано и нехватает стрелочек, чтобы четко понимать порядок станций.

В пресс-службе Киевского метрополитена рассказали, что указатели установили во время ремонта на станциях "Лукьяновская" и "Сырец".

"Информационные указатели на "Лукьяновской" появились, когда подрядчики выполняли работы по доступности станции для маломобильных групп населения. Сейчас мы тестируем этот указатель, учитываем пожелание пассажиров. Если будем получать от людей позитивные отклики, то будем внедрять новинку, вносить коррективы. Если отклики будут негативными, то вернемся к старым стандартным указателям, которые сейчас есть на станциях", - объяснила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Напомним, что недавно в Киеве агрессивный пассажир набросился на "копов" и забрызгал их слезоточивым газом.

Кроме того Киевский метрополитен показал очень красочное, хоть и короткое световое шоу в честь своего 60-летия.

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