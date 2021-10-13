В метро Киева появилось нововведение, которого так долго ждали (фото)

В метро Киева начал курсировать модернизированный поезд, в котором появилось важное нововведение. Теперь станции на схеме маршрута, что над дверью вагона, подсвечиваются.

Как выглядит обновленный состав - смотрите ниже в нашем материале.

Таким образом можно легко понять, какие станции вы уже проехали, где сейчас находитесь, и сколько еще ехать.

Теперь пассажиры, которые задумались, уснули, прослушали название станции смогут легко ориентироваться в глубинах подземки.

Модернизированный вагон курсирует на "синей" - Оболонско-Теремковской линии метрополитена.

Фото: Новая подсветка в метро Киева (facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Такой поезд в столичной подземке пока один и курсирует в тестовом режиме. Как сообщает "Сегодня", это не единственные его "фишечки". Хотя поезд и состоит из старых вагонов, выпущенных в 1981-84-х годах, их удалось модернизировать.

Чем еще примечателен поезд?

Корпус вагонов сделан из стеклопластика, а новые несущие конструкции обеспечат ему безопасную эксплуатацию на следующие 22 года.

В вагонах новое дверное оборудование и окна.

Салон освещается светодиодными светильниками.

В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и ветровое стекло с электроподогревом.

В метро на днях устроили необычный перформанс

Наталка Макогон, заместитель директора КП "Киевский метрополитен", поделилась фотоотчетом с перформанса. Этой визуализацией они показали, во что может превратиться метро, если мы будем поддерживать нелегальную торговлю своими гривнами.

В подземке торговали, делали маникюр, а Jerry Heil радовала своими хитами.

Фото: facebook.com/natalka.makogon

"Музыка должна быть в концерт-холлах, торговля в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, да и все другие услуги в салонах, магазинах и точно не в метро!" - написала она.