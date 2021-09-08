UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Метро Киева попало в скандал с названиями улиц: "извините, 2021 год"

Автор: Людмила Жукова

Метро Киева попало в скандал. Дело в том, что на некоторых картах в подземке обозначены еще старые названия улиц, то есть до деккомунизации.

На это обратил внимание известный блогер Александр Рудоманов на своей Facebook-странице.

Киевлянин сообщил, что улиц Ленина, Фрунзе, Артема уже давно нет в Киеве. Они переименованы.

"Киевский метрополитен, я, конечно извиняюсь, но сегодня 2021 год, Ленина снесли, улиц Фрунзе, Артема тоже нет", - сказано в сообщении блогера.

Также он подтвердил свои слова фотографиями карт, на которых оконфузилось метро Киева.

Киевское метро попало в скандал (фото: facebook.com/sasko.laps)

Ответ метрополитена

Чуть позже после опубликования снимков карт в комментариях появилась реакция киевского метрополитена. Пресс-секретарь подземки Наталка Макогон сообщила, что все эти карты будут менять, та как они устарели.

"Все эти карты будут менять. Они устарели", - прокомментировала Макогон.

Кстати, в комментариях люди обратили внимание и на то, что эти карты были сделаны 10 лет тому назад, а переименование происходило в 2015 году.

Как мы ранее писали, запуск метро на Виноградарь перенесли и назвали новую дату.

Читайте РБК-Украина в Google News
метро