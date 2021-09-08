Метро Києва потрапило в скандал з назвами вулиць: "вибачте, 2021 рік"

Киянин повідомив, що вулиць Леніна, Фрунзе, Артема вже давно немає в Києві. Вони перейменовані.

"Київський метрополітен, я, звичайно перепрошую, але сьогодні 2021 рік, Леніна знесли, вулиць Фрунзе, Артема теж немає", - сказано в повідомленні блогера.

Також він підтвердив свої слова фотографіями карт, на яких осоромилося метро Києва.

Київське метро потрапило в скандал (фото: facebook.com/sasko.laps)

Відповідь метрополітену

Трохи пізніше після опублікування знімків карт в коментарях з'явилася реакція київського метрополітену. Прес-секретар підземки Наталка Макогон повідомила, що всі ці карти будуть міняти, та як вони застаріли.

"Всі ці карти будуть міняти. Вони застаріли", - прокоментувала Макогон.

До речі, в коментарях люди звернули увагу і на те, що ці карти були зроблені 10 років тому, а перейменування відбувалося у 2015 році.