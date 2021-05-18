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У метро Києва повний "армагеддон": про карантин всі забули (фото)

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Вівторок 18 травня 2021 10:15
У метро Києва повний "армагеддон": про карантин всі забули (фото) Фото: у метро Києва люди забули про карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Метро Києва потрапило в черговий скандал. Так, 18 травня на станції метро "Позняки" утворилася величезна черга при вході в метрополітен і в результаті тиснява.

Про це повідомило видання "Страна", опублікувавши фото.

Як виявилося, товкучка утворилася через те, що на вхід були відкриті тільки одні двері. Про соціальну дистанцію всі забули, через те, що поспішали увійти в метро.

"Ранок у Києві. Про карантин всі забули. Дика товкучка на вході в метро "Позняки". Утворилася через те, що закрили всі двері крім однієї на вході в метро. У підсумку - величезний натовп і ніякої соціальної дистанції.

У метро Києва повний &quot;армагеддон&quot;: про карантин всі забули (фото)У метро Києва утворилася тиснява (фото: strana.ua)

Нагадаємо, що метро Києва повідомило, що закриє з 18 по 22 травня вестибюль №2 станції "Позняки" для установки нових турнікетів. Вони зможуть приймати всі види електронних способів оплати.

У КМДА нагадали, що нові турнікети вже встановлені і працюють на станціях "Сирець", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Харківська", "Контрактова площа", "Почайна", "Оболонь", "Видубичі".

Як ми раніше повідомляли, киянам розповіли, на скільки може подорожчати проїзд у метро.

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