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В метро Киева полицейская вытащила с того света пассажира, у которого остановилось сердце (видео)

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Киев, Среда 20 октября 2021 22:24
В метро Киева полицейская вытащила с того света пассажира, у которого остановилось сердце (видео) Фото: в метро Киева полицейская спасла жизнь пассажиру
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в метро пассажиру резко стало плохо, мужчина потерял сознание и у него остановилось сердце. Спасла гражданина от смерти женщина-полицейский, которая экстренно провела реанимацию при помощи дефибриллятора.

Об этом 20 октября передали в пресс-службе полиции Киева.

Случай произошел на станции метро "Политехнический институт".

К сотруднице правоохранительных органов в столичной подземке обратилась дежурная и рассказала, что около вагона один из пассажиров лишился чувств.

Капрал полицейского батальона в метрополитене Ирина Атаманчук бросилась на помощь. Она благодаря навыкам оказания медпомощи сумела оперативно откачать мужчину, провела сердечно-легочную реанимацию, используя дефибриллятор, которые есть на каждой станции подземки.

"В подобных ситуациях нужно действовать быстро, ведь за считанные минуты человек мог умереть. Поэтому, благодаря опыту, который получила во время курсов домедицинской помощи, начала процесс реанимации с помощью дефибриллятора", - рассказала спасительница пассажира.

Через несколько минут сердце мужчины начало биться, и он очнулся.

Видео: в Киеве в метро полицейская спасла жизнь пассажиру, у которого остановилось сердце

Затем пассажира госпитализировали прибывшие врачи в медучреждение. Отмечается, что сейчас его здоровью и жизни ничего уже не угрожает.

В метро Киева полицейская вытащила с того света пассажира, у которого остановилось сердце (видео)В метро Киева полицейская вытащила с того света пассажира, у которого остановилось сердце (видео)

В киевском метро полицейская при помощи дефибриллятор откачала пассажира, который умирал (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, что подобный случай произошел также в августе, когда в киевском метро на станции метро "Нивки" полицейский спас жизнь пассажиру, у которого случился сердечный приступ.

Между тем в столичной подземке нередко фиксируют случаи, когда вандалы разбивают или воруют дефибрилляторы, которые могут спасти пассажирам жизнь.

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