У метро Києва поліцейська витягла з того світу пасажира, у якого зупинилося серце (відео)

У Києві в метро пасажиру різко стало погано, чоловік втратив свідомість і у нього зупинилося серце. Врятувала громадянина від смерті жінка-поліцейський, яка екстрено провела реанімацію за допомогою дефібрилятора.

Про це 20 жовтня передали в прес-службі поліції Києва.

Випадок стався на станції метро "Політехнічний інститут".

До співробітниці правоохоронних органів в столичній підземці звернулася чергова і розповіла, що біля вагона один з пасажирів зомлів.

Капрал поліцейського батальйону в метрополітені Ірина Атаманчук кинулася на допомогу. Вона завдяки навичкам надання медичної допомоги зуміла оперативно відкачати чоловіка, провела серцево-легеневу реанімацію, використовуючи дефібрилятор, які є на кожній станції підземки.

"У подібних ситуаціях потрібно діяти швидко, адже за лічені хвилини людина могла померти. Тому, завдяки досвіду, який отримала під час курсів домедичної допомоги, почала процес реанімації за допомогою дефібрилятора", - розповіла рятівниця пасажира.

Через кілька хвилин серце чоловіка почало битися, і він отямився.

Відео: у Києві в метро поліцейська врятувала життя пасажиру, у якого зупинилося серце

Потім пасажира госпіталізували прибулі лікарі в медустанову. Зазначається, що зараз його здоров'ю і життю нічого вже не загрожує.

У київському метро поліцейська за допомогою дефібрилятора відкачала пасажира, який помирав (фото: kyiv.npu.gov.ua)