В метро Киева погиб молодой парень: стали известны детали о зацепере

В метро Киева погиб молодой парень (Коллаж РБК-Украина)

Молодой парень залез на вагон метро и упал во время движения поезда

В метро Киева произошел трагический инцидент. Молодой парень погиб между станциями Выдубичи и Славутич. По словам очевидцев, он просто упал с крыши вагона во время движения поезда.

Вечером в понедельник, 28 сентября, в полицию обратился один из пассажиров и рассказал, что с крыши вагона упал неизвестный мужчина. Движение поездов на зеленой ветке было остановлено и на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Детали рассказали в издании "Информатор".

"Мы выяснили, что мужчина зашел в метро и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда состав начал движение, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте. Сразу между станциями метро Выдубичи и Славутич сняли напряжение, и остановили движение", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

Он отметил, что во время осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили рюкзак с личными вещами и документами погибшего парня. Его имя в полиции раскрывать не стали, сообщили только, что ему 29 лет и он родом из Ужгорода.

Следственный отдел управления полиции в метрополитене внес данные об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – самоубийство. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия. Проводится досудебное расследование.

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