В метро Киева перестала работать популярная услуга: выстроились огромные очереди

В метро Киева случился коллапс. Уже два дня в подземке перестала работать оплата за проезд банковской картой.

Выстроились огромные очереди

По словам горожанина, такая ситуация происходит уже второй день подряд. Возле касс стоят большие очереди людей, желающих купить бумажный билет.

"Уже второй день, когда в метро не работает оплата банковскими карточками/ NFC и стоят бесконечные очереди на приобретение бумажных билетов", - написал он.

Как не тратить время в очереди

Деннис сообщил, что для того, чтобы не стоять в очереди и не тратить время, можно установить приложение "Киев Цифровой" и с помощью него оплатить проезд.

"После 20 минут ожидания в очереди оказалось, что можно оплатить проезд в приложении Киев Цифровой. Через 20 секунд я уже находился в метро. Если вам сегодня нужно где-то добраться на метро - устанавливайте приложение и не стойте в очередях", - порекомендовал он.

В КГГА предупредили о неудобствах

В пресс-службе КГГА предупредили украинцев, что специалисты "Ощадбанка" уже проводят необходимые работы для устранения неисправности. Пассажиров метрополитена просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.