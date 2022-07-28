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У метро Києва перестала працювати популярна послуга: вишикувалися величезні черги

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Київ, Четвер 28 липня 2022 08:45
У метро Києва перестала працювати популярна послуга: вишикувалися величезні черги У київському метро не можна оплатити проїзд карткою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва стався колапс. Вже два дні в підземці перестала працювати оплата за проїзд банківською картою.

Про це повідомляє житель Києва Денніс Саква.

Вишикувалися величезні черги

За словами городянина, така ситуація відбувається вже другий день поспіль. Біля кас стоять великі черги людей, охочих купити паперовий квиток.

"Вже другий день, коли в метро не працює оплата банківськими картками/NFC і стоять нескінченні черги на придбання паперових квитків", - написав він.

Як не витрачати час в черзі

Денніс повідомив, що для того, щоб не стояти в черзі та не витрачати час, можна встановити додаток "Київ Цифровий" і за допомогою нього оплатити проїзд.

"Після 20 хвилин очікування в черзі виявилося, що можна оплатити проїзд у додатку Київ Цифровий. Через 20 секунд я вже знаходився в метро. Якщо вам сьогодні потрібно десь дістатися на метро - встановлюйте додаток і не стійте в чергах", - порекомендував він.

У КМДА попередили про незручності

У прес-службі КМДА попередили українців, що фахівці Ощадбанку вже проводять необхідні роботи для усунення несправності. Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.

Читайте також, що в Києві відновлюють роботу три тролейбусні маршрути.

До речі, в маршрутці Гостомель-Київ розгорівся скандал через російську попсу.

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