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В метро Киева пассажиры наказали карманника: видео и детали ЧП

STYLERПроисшествия    19.02.2020 - 13:52
В метро Киева пассажиры наказали карманника: видео и детали ЧП
В метро Киева пассажиры поймали карманника (коллаж: РБК-Украина)

Пассажиры Киевского метрополитена сами задержали вора

В метро Киева пассажиры наказали вора-карманника, который промышлял в подземке. Видео появилось на Facebook-странице паблика dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на одной из центральных веток метрополитена, которая является пересадочной. Здесь всегда большой пассажиропоток, что дает карманникам много возможностей "подзаработать".

"В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора карманника, который пытался вытянуть из людей вещи, похожие на кошельки и телефоны... Применяются демократические методы ограничения свободы", - сказано в сообщении.

На видео можно заметить, что к задержанию вора к пассажирам присоединился сотрудник полиции метрополитена. Вместе они пытались "скрутить" злоумышленника, который отчаянно сопротивлялся.

В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора карманника, который пытался вытянуть из людей вещи, похожие на кошельки и телефоны применяются демократические методы ограничения свободы.

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 19 лютого 2020 р.

В метро Киева пассажиры поймали карманника (видео: dtp.kiev.ua)

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