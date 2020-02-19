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У метро Києва пасажири покарали кишенькового злодія: відео та деталі НП

STYLERПодії    19.02.2020 - 13:52
У метро Києва пасажири покарали кишенькового злодія: відео та деталі НП
У метро Києва пасажири спіймали кишенькового злодія (колаж: РБК-Україна)

Пасажири Київського метрополітену самі затримали злодія

В метро Києва пасажири покарали кишенькового злодія, який промишляв у підземці. Відео з'явилося на Facebook-сторінці пабліка dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на одній із центральних гілок метрополітену, яка є пересадковою. Тут завжди великий пасажиропотік, що дає кишеньковим злодіям багато можливостей "підзаробити".

"У Києві на метро "Золоті ворота" небайдужі громадяни затримали чоловіка, схожого на кишенькового злодія, який намагався витягнути з людей речі, схожі на гаманці і телефони... Застосовуються демократичні методи обмеження свободи", - сказано в повідомленні.

На відео можна помітити, що до затримання злодія до пасажирів приєднався співробітник поліції метрополітену. Разом вони намагалися "скрутити" зловмисника, який відчайдушно чинив опір.

У Києві на метро "Золоті ворота" небайдужі громадяни затримали чоловіка, схожого на злодія-кишенькового злодія, який намагався витягнути з людей речі, схожі на гаманці і телефони застосовуються демократичні методи обмеження волі.

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 19 лютого 2020 р.

В метро Києва пасажири спіймали кишенькового злодія (відео: dtp.kiev.ua)

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