У метро Києва пасажири покарали кишенькового злодія: відео та деталі НП

У метро Києва пасажири спіймали кишенькового злодія (колаж: РБК-Україна)

Пасажири Київського метрополітену самі затримали злодія

В метро Києва пасажири покарали кишенькового злодія, який промишляв у підземці. Відео з'явилося на Facebook-сторінці пабліка dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на одній із центральних гілок метрополітену, яка є пересадковою. Тут завжди великий пасажиропотік, що дає кишеньковим злодіям багато можливостей "підзаробити".

"У Києві на метро "Золоті ворота" небайдужі громадяни затримали чоловіка, схожого на кишенькового злодія, який намагався витягнути з людей речі, схожі на гаманці і телефони... Застосовуються демократичні методи обмеження свободи", - сказано в повідомленні.

На відео можна помітити, що до затримання злодія до пасажирів приєднався співробітник поліції метрополітену. Разом вони намагалися "скрутити" зловмисника, який відчайдушно чинив опір.

У Києві на метро "Золоті ворота" небайдужі громадяни затримали чоловіка, схожого на злодія-кишенькового злодія, який намагався витягнути з людей речі, схожі на гаманці і телефони застосовуються демократичні методи обмеження волі. Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 19 лютого 2020 р.

В метро Києва пасажири спіймали кишенькового злодія (відео: dtp.kiev.ua)