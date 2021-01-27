В Киеве не будет трех станций метро: от их строительства отказались

В киевском метрополитене отказались от построения трех станций (фото: РБК-Украина)

В киевском метрополитене сообщили об отказе строительства трех запланированных станций. Речь идет о "Быковне" (Броварская), "Лесничестве" и "Старобориспольской" станциях.

Об этом сообщается на странице в Facebook Генерального плана Киева.

Метро Киева отказалось от строительства этих станций, так как на них не будет достаточного пассажиропотока. Из окончательной редакции проекта Генерального плана их вычеркнули.

"Для устройства станции Быковня отсутствует необходимый пассажиропоток. В станциях Старобориспольская и Лесничество тоже нет необходимости из-за незначительного пассажиропотока, поэтому они были исключены из окончательной редакции проекту Генерального плана. Продление Подольско-Выгуровской линии метрополитена до улицы Братиславской обусловлено следующим. Для нормального функционирования линии метрополитена необходимо предусмотреть депо", - сказано в сообщении на странице.

Отметим, что ранее строительство станции "Быковня" планировалось, чтобы разгрузить станцию метро "Лесная".

Жителям Быковни метро обещают уже много десятилетий. Несколько лет назад там построили огромный ЖК "Лесная сказка", что значительно может увеличить пассажиропоток.

В ближайшие семь лет метрополитен планирует продолжать развивать строительство на Оболонско-Теремковской линии до улицы Дмитрия Луценко.

Также в столице начнется строительство новой Подольско-Выгуровской ветки метро. Она будет начинаться на улице Братиславской в ​​Деснянском районе, и заканчиваться возле аэропорта "Жуляны" на Окружной дороге.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве 22 января в переходе метро "Майдан Незалежности" произошло ЧП. Там полностью обвалился потолок.

Как мы ранее сообщали, в метро Киева назвали самые загруженные станции.