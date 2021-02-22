В метро Киева образовались огромные очереди: фото коллапса

"Из-за закрытия одного из вестибюлей в Киеве на м.Харьковская - до метро образовалась большая очередь. Также по непонятным причинам, на входе в метро была открыта одна из четырех дверей", - сказано в сообщении на странице.

В метро Киева случился коллапс (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Отметим, что на станции метро "Харьковская" заканчивают устанавливать новые турникеты. Восточный вестибюль временно не работает с 20 по 23 февраля.

Новые турникеты уже работают во втором вестибюле на станции "Харьковская".