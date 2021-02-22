В метро Киева образовались огромные очереди: фото коллапса

В метро Киева 22 февраля образовался очередной транспортный коллапс. На станции метро "Харьковская" можно было наблюдать огромные очереди людей, которые пытались пройти в подземку.
Снимки показали на странице в Facebook "Вартові Еспрессо".
"Из-за закрытия одного из вестибюлей в Киеве на м.Харьковская - до метро образовалась большая очередь. Также по непонятным причинам, на входе в метро была открыта одна из четырех дверей", - сказано в сообщении на странице.
Отметим, что на станции метро "Харьковская" заканчивают устанавливать новые турникеты. Восточный вестибюль временно не работает с 20 по 23 февраля.
Новые турникеты уже работают во втором вестибюле на станции "Харьковская".
Как мы писали ранее, в метро Киева 11 февраля вечером группа молодых спортсменов напала на двух сотрудников СБУ, за сделанное им замечание. В итоге один из мужчин с тяжелейшими травмами находится в реанимации.
Также мы сообщали, что в Харькове девушка устроила сеанс стриптиза прямо в вагоне метро, раздевшись на камеру перед другими пассажирами. На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для соцсети Tik Tok.